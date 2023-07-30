Армия 30 июля 2023, 11:46 Россия продолжит наращивать мощь военно-морского флота — Путин Президент Путин: 30 кораблей разных классов пополняют состав ВМФ РФ в 2023 году Prt Scr kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Россия постепенно наращивает мощь своего военно-морского флота. В этом году в нем появится 30 новых кораблей, заявил президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ. Трансляцию ведет Кремль.

«Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», — отметил глава государства.

Реклама

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России прибыл 30 июля в Петербург, он принял парад ВМФ. Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Неве и поздравил экипажи с праздником.

Ранее с Днем Военно-морского флота бойцов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также участвует в главном параде в Петербурге. Шойгу отметил, что Россия гордится героизмом и талантом своих моряков.

В этом году в параде участвуют 45 кораблей, катеров и подводных лодок. Праздник завершится торжественным маршем парадных расчетов военных, а вечером небо Петербурга и Кронштадта озарит яркий фейерверк.

Ранее Путин пригласил многодетную семью из Магаданской области на военно-морской парад в Петербург. Глава семейства заявил, что мечтает пожать руку российскому лидеру, он очень благодарен ему за поддержку.