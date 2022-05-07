Россия привезла на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов

За время проведения специальной военной операции Россия доставила на Украину более 18 тысяч тонн гуманитарных грузов и провела почти тысячу гуманитарных акций. Только за последние сутки их было шесть.

Данные привели в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Начиная с 2 марта, РФ привезла на Украину 18 030,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и изделий медицинского назначения.

«Проведены 977 гуманитарных акций», — уточнили в координационном штабе.

За последние сутки в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях прошли шесть гуманитарных акций. Населению передали 293,6 тонны гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что две фуры с 20 тоннами лекарств отправили из Подмосковья в Донбасс. Жители собрали их благодаря акции «Доброе дело». Жаропонижающие и болеутоляющие препараты, антибиотики поступят в медицинские центры ЛДНР.