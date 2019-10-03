Россия приступила к завершению модернизации одной из мощнейших пушек

Российская компания «Уралтрансмаш» приступила к завершающему этапу модернизации одной из мощнейших пушек «Малка». Также параллельно проходит усовершенствование миномета «Тюльпан».

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«В рамках выполнения гособоронзаказа АО „Уралтрансмаш“ заканчивает работы по капитальному ремонту с модернизацией 203-мм самоходной пушки 2С7М „Малка“ и 240 мм самоходного миномета 2С4 „Тюльпан“», — приводит РИА «Новости» сообщение «Уралвагонзавода» Ростеха, в чей состав входит компания.

Ожидается, что все работы будут завершены ровно в сроки, обозначенные в государственных контрактах.

В рамках модернизации специалисты заменят в пушке коробки передач и связанное с энергообеспечением оборудование. Кроме того, обновят радиостанцию, аппаратуры приема и обработки данных, а также поменяют систему противоатомной защиты.

Миномет «Тюльпан» оснастят современным оборудованием для наблюдения, новым вооружением, приборным комплексом и радиостанцией. Первые модернизированные 2С4 уже имеются на вооружении Сухопутных войск России.

2С7М «Малка» представляет собой обновленный вариант 2С7 «Пион», которая является одной из самых мощных в мире артиллерийских установок. Возможность стрелять химическими и бетонобойными снарядами считается главным преимуществом этой самоходной пушки.