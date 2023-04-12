Армия 12 апреля 2023, 10:46 Россия предупредила США о ракетных пусках с полигона Капустин Яр Замглавы МИД Рябков: Россия уведомила США о пуске межконтинентальной баллистической ракеты РИА «Новости»

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Военные устроили в Астраханской области испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Россия, как и прежде, уведомила США об учениях, сказал на брифинге заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Его процитировал ТАСС.

«Все уведомления о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок направляются в прежнем режиме», — сказал он.

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Журналисты спросили представителя МИД России о том, знала ли американская сторона о пуске на полигоне Капустин Яр 11 апреля. Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения провел испытания перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет, попал в условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, проверил конструктивные и технические решения.

По инициативе президента Владимира Путина в феврале Россия приостановила участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.