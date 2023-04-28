Армия 28 апреля 2023, 09:38 Россия предприняла меры в ответ на попытки США восстановить влияние в Центральной Азии Шойгу: РФ повысит боеспособность баз в Киргизии и Таджикистане на фоне действий США РИА «Новости»

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Россия повысит боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что эта мера связана с попытками США восстановить военное присутствие в Центральной Азии, сообщил ТАСС.

Шойгу обратил внимание, что Соединенные Штаты вместе с союзниками при этом действуют под предлогом помощи в борьбе с терроризмом.

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«Расцениваем просьбы [США] к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», — сказал глава Минобороны.

Министр указал, что Россия со своей стороны повышает боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, а также других сил реагирования, чтобы противостоять возможным вызовам.

С такими заявлениями Шойгу выступил в Нью-Дели на совещании министров обороны стран — участниц ШОС. На повестке встречи — актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также укрепление сотрудничества.