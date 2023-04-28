28 апреля 2023, 09:38
Россия предприняла меры в ответ на попытки США восстановить влияние в Центральной Азии
Шойгу: РФ повысит боеспособность баз в Киргизии и Таджикистане на фоне действий США
Россия повысит боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что эта мера связана с попытками США восстановить военное присутствие в Центральной Азии, сообщил ТАСС.
Шойгу обратил внимание, что Соединенные Штаты вместе с союзниками при этом действуют под предлогом помощи в борьбе с терроризмом.
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«Расцениваем просьбы [США] к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», — сказал глава Минобороны.
Министр указал, что Россия со своей стороны повышает боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, а также других сил реагирования, чтобы противостоять возможным вызовам.
С такими заявлениями Шойгу выступил в Нью-Дели на совещании министров обороны стран — участниц ШОС. На повестке встречи — актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также укрепление сотрудничества.
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