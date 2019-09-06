Россия предложила Индии заключить соглашение на строительство подлодок

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что Россия готова представить Индии эксклюзивные условия, а также предложила заключить межправительственное соглашение.

По словам Шугаева, предложение Москвы должно заинтересовать Нью-Дели, поскольку оно экономически более выгодное, чем другие. Также Индия сможет получить компетенции в строительстве подводных лодок, которых у страны на сегодняшний день не хватает, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Российские специалисты на данный момент ведут разработки современных воздухонезависимых энергетических установок. Так, с 2010 года конструкторское бюро «Малахит» работает на созданием ВНЭУ замкнутого цикла с газотурбинным двигателем. Проект был представлен минувшим летом на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.