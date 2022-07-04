Россия поставит техкомплекты для основных истребителей ВВС Индии

В рамках программы Make in India Россия готова поставить Индии техкомплекты для сборки и модернизации Су-30МКИ. Эти истребители составляют основу ВВС страны, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Поставками займется компания «Рособоронэкспорт», которая входит в состав корпорации. Специалисты готовы передать техкомплекты и совместно с индийскими коллегами провести модернизацию истребителей. Они оснастят Су-30МКИ новейшими авиационными средствами и бортовым радиоэлектронным оборудованием.

В компании уточнили, что Су-30МКИ составляет основу ВВС Индии. В стране успешно реализована программа лицензионного производства этих истребителей.