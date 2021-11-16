Россия поразила космический аппарат «Целина-д» во время испытаний

Российские военные успешно провели испытания и поразили недействующий российский космический аппарат «Целина-д». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Испытания прошли 15 ноября.

«США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировал телеканал «Звезда».

Фрагменты включены в главный каталог российской системы контроля космического пространства, а также сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

Уточняется, что ранее похожие испытания в космическом пространстве провели Соединенные Штаты, Китай и Индия. Космический аппарат «Целина-д» находился на орбите с 1982 года.