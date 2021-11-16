Россия поразила космический аппарат «Целина-д» во время испытаний
Минобороны: Россия поразила недействующий космический аппарат Целина-д во время испытаний
Российские военные успешно провели испытания и поразили недействующий российский космический аппарат «Целина-д». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Испытания прошли 15 ноября.
«США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировал телеканал «Звезда».
Фрагменты включены в главный каталог российской системы контроля космического пространства, а также сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.
Уточняется, что ранее похожие испытания в космическом пространстве провели Соединенные Штаты, Китай и Индия. Космический аппарат «Целина-д» находился на орбите с 1982 года.