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    16 ноября 2021, 14:32

    Россия поразила космический аппарат «Целина-д» во время испытаний

    Минобороны: Россия поразила недействующий космический аппарат Целина-д во время испытаний

    Наза Салех Захи

    Российские военные успешно провели испытания и поразили недействующий российский космический аппарат «Целина-д». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

    Россия поразила космический аппарат «Целина-д» во время испытаний

    Испытания прошли 15 ноября.

    «США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировал телеканал «Звезда».

    Фрагменты включены в главный каталог российской системы контроля космического пространства, а также сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

    Уточняется, что ранее похожие испытания в космическом пространстве провели Соединенные Штаты, Китай и Индия. Космический аппарат «Целина-д» находился на орбите с 1982 года.