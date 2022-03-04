С начала военной операции российские военные уничтожили больше 1800 военных объектов Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, 59 радиолокационных станций», — сказал он.

Российские войска за время военной спецоперации также уничтожили 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотника.

Конашенков также завил, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль новые населенные пункты в регионе. По его словам, в настоящий момент продолжается сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод имени Ленина.

Он отметил, что войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров. В частности, они заняли населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино и Новогригоровка.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Приказ о ее начале отдал президент Владимир Путин по просьбе глав ДНР и ЛНР. Российский лидер заявил, что цель операции — прекратить геноцид и издевательство над жителями Донбасса.

Как указывали в Минобороны России, высокоточные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, угрозы для гражданского населения нет.