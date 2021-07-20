Россия получила новые заказы на истребители Су-35

Россия получила несколько заявок от иностранных заказчиков на поставку многоцелевых истребителей Су-35. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, ФСВТС с 2019 года получает обращения от иностранных партнеров на эти истребители. Одни делают заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или посетить завод-изготовитель, пояснил он в интервью РИА «Новости».

Он напомнил, что ранее Россия выполнила поставку 24 истребителей Су-35 в Китай. Пока новых заявок от КНР на приобретение дополнительных партий самолетов не поступало, но Россия готова к сотрудничеству с Пекином в этом направлении, отметил Шугаев.

Сверхманевренный истребитель Су-35 был создан для авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. Вооруженные силы РФ получают на вооружение модификацию самолета Су-35С.

В июне стало известно о планах по созданию двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта. Этим займутся Министерство обороны России и КБ «Сухого», сообщил вице-премьер Юрий Борисов.