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    04 сентября 2020, 14:08

    Россия подготовит серию «всевидящих» многоцелевых корветов

    Полина Петрова

    Россия подготовит серию «всевидящих» многоцелевых корветов проекта 20380, которые встанут на защиту Дальневосточных рубежей. Минобороны РФ заключило договор на строительство около десяти этих крупных боевых кораблей, сообщила газета «Известия».
    Россия подготовит серию «всевидящих» многоцелевых корветов

    Уточняется, что все новые корветы будут оснащены уникальными радиолокационными системами (РЛС) «Заслон» сверхдальнего действия. Благодаря им можно обнаружить малозаметные морские и воздушные объекты, которые находятся в сотнях километров от них. РЛС способны, не дожидаясь целеуказания с воздуха, сами обнаруживать вражеские объекты и ликвидировать их, пишет сайт «Политика сегодня».

    «Все запланированные к постройке корветы новой серии получат интегрированные радиолокационные комплексы „Заслон“. Они способны эффективно обнаруживать выполненные по стелс-технологии аппараты на расстоянии 75 километров», — рассказали источники в Минобороны и ОПК.

    По словам экспертов, антенный блок РЛС «Заслон», который визуально похож на многогранную пирамиду, устанавливается в основании мачты. За каждой гранью блока расположены стационарные приемо-передающие устройства, которые отслеживают местонахождение разных объектов.

    Новости SMI.FM