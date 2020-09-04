Россия подготовит серию «всевидящих» многоцелевых корветов

Уточняется, что все новые корветы будут оснащены уникальными радиолокационными системами (РЛС) «Заслон» сверхдальнего действия. Благодаря им можно обнаружить малозаметные морские и воздушные объекты, которые находятся в сотнях километров от них. РЛС способны, не дожидаясь целеуказания с воздуха, сами обнаруживать вражеские объекты и ликвидировать их, пишет сайт «Политика сегодня».

«Все запланированные к постройке корветы новой серии получат интегрированные радиолокационные комплексы „Заслон“. Они способны эффективно обнаруживать выполненные по стелс-технологии аппараты на расстоянии 75 километров», — рассказали источники в Минобороны и ОПК.

По словам экспертов, антенный блок РЛС «Заслон», который визуально похож на многогранную пирамиду, устанавливается в основании мачты. За каждой гранью блока расположены стационарные приемо-передающие устройства, которые отслеживают местонахождение разных объектов.