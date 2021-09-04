Россия победила в финале танкового биатлона на полигоне в Подмосковье

Российские военнослужащие победили в танковом биатлоне на Армейских международных играх. Финал одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2021 прошел на полигоне Алабино в Московской области.

На последнем этапе «Эстафета» танковые экипажи россиян прошли трассу за 1 час 36 минут 49 секунд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Вторыми стали танкисты из Китая, они уступили российским военнослужащим 10 минут и 31 секунду. Третьей к финишу пришла сборная Казахстана. Четвертое место досталось Азербайджану.

Все команды выступали на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР использовала танк собственного производства — Type 96, а команда Белоруссии — танк Т-72, прошедший модернизацию на предприятиях военно-промышленного комплекса России.

Армейские международные игры — 2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории России, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана. Участниками АрМИ стали более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.