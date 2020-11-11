Россия планирует создать военно-морскую базу в Судане

Он распорядился представить предложение о подписании соответствующего документа президенту РФ Владимиру Путину. Соглашение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что идея согласована с Министерством иностранных дел, Верховным судом, Генеральной прокураторой и Следственным комитетом России. Согласно официальным данным, власти Судана тоже предварительно одобрили соглашение.

Создание военно-морской базы позволит держать под контролем Красное море и Суэцкий канал. Они связывают Средиземное море и Индийский океан. Отмечается, что по этому водному пути проходит примерно 7% мирового морского грузооборота.