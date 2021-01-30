Россия перехватила самолет-разведчик ВВС Норвегии

Российские радары засекли военный самолет над территорией Норвегии, когда он направлялся к государственной границе.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сказано в сообщении.

Когда Falcon-20 отошел от границы, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся согласно международным правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.

Нарушения государственной границы допущено не было.

В конце лета 2020 года наблюдался резкий рост сообщений о перехвате военных самолетов НАТО у границ России. Осенью отчеты о том, что российские истребители сопроводили иностранные воздушные суда, стали поступать значительно реже.