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    30 января 2021, 02:55

    Россия перехватила самолет-разведчик ВВС Норвегии

    Кирилл Фролов

    В пятницу, 29 января, российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолета-разведчика Falcon-20 норвежских ВВС. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны РФ.
    Россия перехватила самолет-разведчик ВВС Норвегии

    Российские радары засекли военный самолет над территорией Норвегии, когда он направлялся к государственной границе.

    «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — сказано в сообщении.

    Когда Falcon-20 отошел от границы, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся согласно международным правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.

    Нарушения государственной границы допущено не было.

    В конце лета 2020 года наблюдался резкий рост сообщений о перехвате военных самолетов НАТО у границ России. Осенью отчеты о том, что российские истребители сопроводили иностранные воздушные суда, стали поступать значительно реже.