Россия передала Украине, ДНР и ЛНР почти 3800 тонн гуманитарного груза

С начала проведения специальной операции Россия доставила на Украину 3799 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он добавил, что за это же время прошли 492 акции по раздаче гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, а также для людей из Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей.

Генерал отметил, что за минувшие сутки жителям освобожденных от националистов районов передали 180 тонн продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

В воскресенье гуманитарную помощь общим весом в 482 тонны доставили в 21 населенный пункт всех перечисленных областей и республик.

Собранную гуманитарную помощь в Московской области раздали в Волновахе общественники и волонтеры. Они привезли на двух фурах продукты, воду, лекарства и средства личной гигиены общим весом более 20 тонн. В ближайшее время по этому же маршруту из Московской области отправится еще один гуманитарный груз, на этот раз в два раза больше — в 50 тонн.