Россия передала Украине более шести тысяч тонн гуманитарной помощи с начала марта

Россия со 2 марта доставила в Донецкую и Луганскую народные республики и Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что за это время российские военные провели 684 акции по раздаче мирному населению продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарств.

«29 марта проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 405 тонн предметов первой необходимости и продуктовых питания», — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что на пунктах сбора подготовлено для передачи жителям украинских областей еще более 22 тонн продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости.

Представитель Минобороны отметил, что российские военные за сутки вывезли из опасных регионов Украины, ДНР и ЛНР в Россию более 19 тысяч человек, в том числе четыре тысячи детей.

Всего с начала спецоперации эвакуировали 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка. В российских регионах продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения беженцев, где они получают всю необходимую помощь.