  • Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

    29 октября 2019, 13:14

    Анатолий Минкин

    Партию военной техники и вооружения общей стоимостью 320 миллионов рублей Россия передала на безвозмездной основе армии Республики Таджикистан. Как сообщил ТАСС, церемония передачи прошла в Душанбе после окончания совместных учений армий стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2019».
    Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

    Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин рассказал, что в состав переданной техники вошли радиолокационная станция и модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

    «Это проверенная и надежная военная техника, способная выполнять широкий круг задач в условиях современного боя. Переданная продукция военного назначения увеличит боевой потенциал Вооруженных сил Республики Таджикистан и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе», — сказал в своем выступлении Александр Лапин во время церемонии передачи.

    Он отметил, что Россия всегда рассматривала Таджикистан как своего основного союзника в Центральной Азии и по мере сил помогает модернизировать и укреплять оборонный потенциал страны. Сегодня это особенно важно в условиях роста угроз со стороны Афганистана. Противостоять им можно только при условии улучшения технической оснащенности армии.