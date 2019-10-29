Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин рассказал, что в состав переданной техники вошли радиолокационная станция и модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

«Это проверенная и надежная военная техника, способная выполнять широкий круг задач в условиях современного боя. Переданная продукция военного назначения увеличит боевой потенциал Вооруженных сил Республики Таджикистан и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе», — сказал в своем выступлении Александр Лапин во время церемонии передачи.

Он отметил, что Россия всегда рассматривала Таджикистан как своего основного союзника в Центральной Азии и по мере сил помогает модернизировать и укреплять оборонный потенциал страны. Сегодня это особенно важно в условиях роста угроз со стороны Афганистана. Противостоять им можно только при условии улучшения технической оснащенности армии.