Россия перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К

В рамках совместных учений ВМФ России и авиации в Средиземном море на авиабазу Хмеймим в Сирии впервые прилетели два истребителя МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«На российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса „Кинжал“», — говорится в сообщении ведомства.

Командир одного из экипажей рассказал, что посадка прошла мягко. Еще в Сирию прибыл противолодочный самолет Ил-38. В учениях задействовали ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» и две подводные лодки — «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону». Вместе с кораблями учебно-боевые задачи выполнят противолодочные самолеты Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и носители гиперзвукового оружия МиГ-31К.

В Министерстве обороны добавили, что во время тренировочных самолеты и оборудование испытают в сложных климатических условиях. Весной на авиабазе Хмеймим завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Теперь она может принимать все самолеты, которые есть на вооружении ВС России.