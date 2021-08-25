Россия перебросила танки в горы Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане

Российские военные перебросили танки Т-72 на учения в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане. Они выполнили стрельбы на большие дальности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Российские танкисты 201-й военной базы выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72 на большие дальности по появляющимся и движущимся целям в рамках ротного тактического учения в горах Таджикистана», — сказано в сообщении.

Танковые экипажи провели учения на горном полигоне Ляур. Они выполнили упражнения контрольных стрельб из крупнокалиберного зенитного пулемета и 125-мм пушки 2А46. Стреляли по мишеням, которые имитировали бронетехнику противника и находились на дистанции от 800 до трех тысяч метров.

Танкисты также отработали практику фланговой стрельбы, а механики-водители потренировались в управлении танками на пересеченной местности с преодолением естественных препятствий и противотанковых рвов. Полигоны планируют также оборудовать учебными минными полями и другими препятствиями, чтобы приблизить обстановку к боевой.

Российские военные начали учения в Таджикистане 17 августа. Такое решение приняли на фоне ситуации в Афганистане. В маневрах примут участие около тысячи военнослужащих 201-й российской базы, которая действует в Таджикистане. Эта база считается самой крупной из тех, что расположены за пределами России.