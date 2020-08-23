Россия отправит в Турцию больше С-400. Контракт уже подписан

Сейчас обсуждаются финансовые условия его исполнения.

«Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — сказал он на форуме «Армия-2020».

И это при том, что накануне глава Ростеха Сергей Чемезов предполагал, что подписание контракта пройдет не раньше 2021 года.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Поставки завершились в октябре 2019 года. Первый полк С-400 уже находится на территории Турции. Он расположен на авиабазе Муртед недалеко от Анкары. Испытания продлятся до конца ноября.

Ранее США предложили выкупить у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Таким образом Америка хотела разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой.

Взамен С-400 Америка предлагала купить у нее комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Также США обещали введение санкций в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

С-400 — зенитная ракетная система дальнего действия средней и большой дальности. Стоит на вооружении ВС России. Она применяется в том числе для обороны российских военных баз в Сирии. С-400 — основа военной безопасности России наряду с системами «Искандер» и «Бастион».