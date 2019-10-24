Россия отправила на учения в Сербию дивизион С-400

Дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» отправлены из России в Сербию. Эти комплексы впервые примут участие в военных маневрах за рубежом, указано в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства обороны России.

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами „Панцирь-С“ переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии», — указано в сообщении Минобороны. Его процитировал сайт телеканала RT.

Российские военнослужащие примут участие во втором этапе совместных учений по противовоздушной обороне. Маневры получили название «Славянский щит — 2019».

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Минобороны подчеркнуло, что в учениях за рубежом дивизион С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» примут участие впервые. В маневрах на территории других государств они до сих пор не участвовали.

Ранее Минобороны подтвердило, что получило в войска очередной дивизион С-400 «Триумф». Полковой комплект зенитной ракетной системы изготовил ВКО «Алмаз-Антей». Зенитные ракетные системы были переданы заказчику на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.