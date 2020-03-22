Россия отправила на помощь Италии седьмой самолет
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны, с аэродрома Чкаловский вылетел седьмой самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России.
Он приземлится на авиабазе итальянских ВВС «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима.
Ura.ru уточнило, что всего в Италию отправят восемь врачебно-сестринских бригад, 100 вирусологов и эпидемиологов на девяти самолетах.
По данным телеканала «Царьград», на всех бортах есть наклейка, где на трех языках: русском, английском и итальянском написано «Из России с любовью».
С просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом к президенту России Владимиру Путину обратился премьер-министр Италии Джузеппе Конти. Лидеры двух стран вчера общались по телефону. Владимир Путин заявил, что Москва направит военных вирусологов, а также необходимое оборудование, чтобы помочь Риму в сложившейся ситуации.