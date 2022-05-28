Российское гиперзвуковое оружие серьезно ушло вперед в развитии по сравнению с американскими образцами. Об этом ТАСС сообщил представитель Министерства дел РФ Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что упор на создании такого вооружения был обусловлен необходимостью поддерживать стратегическую стабильность.

«Целью этого неизбежного шага была необходимость гарантировать преодоление системы противоракетной обороны США», — заявил Ермаков.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова вести диалог с США о тех вооружениях, которые создаются в противовес американским. При этом он отметил, что для разговора по стратегической стабильности сейчас не лучшее время.

«Вернуться к диалогу с США по стратегической стабильности уже вряд ли получится до конца спецоперации на Украине», — заявил он.

По словам Ермакова, Россия и США обсуждают вероятность возобновления взаимных контролирующих инспекций по выполнению Соглашения о сокращении наступательных вооружении (СНВ-3), которое было подписано в 2010 году.