Россия отклонила требование Японии отказаться от учений «Восток» на Курилах

Военные учения «Восток» проведут несмотря на требование Японии. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал посол РФ в восточной стране Михаил Галузин.

«Разумеется, обращения японской стороны, демарш японской стороны был нами отклонен, как безосновательный и бессмысленный», — сообщил он.

По его словам, у России есть все основания думать о необходимости усиления обороны дальневосточной части страны. Галузин заявил, что стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» являются одной из мер по этому направлению.

Также он отметил, что укрепление обороноспособности Дальневосточного региона России напрямую связаны с США. Он назвал Штаты главным союзником страны Восходящего солнца.

«[Американцы] имеют на Японском архипелаге мощную военную группировку, которые в этом районе не далеко так от рубежей РФ проводят регулярно масштабные военные учения», — отметил Галузин.

Он подчеркнул, что эти мероприятия США проводят вместе с союзниками. Одним из них он назвал и Японию. Также посол отметил, что учения России не представляют угрозы. По его словам, они не направлены против какой-либо третьей страны. Галузин подчеркнул, что в рамках «Восток-2022» Россия планирует только отработать свои возможности.