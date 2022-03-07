Россия объявит режим тишины на Украине с 10:00 и откроет гумкоридоры

Россия объявит режим тишины на Украине с 10:00 и откроет гуманитарные коридоры для выхода людей из Киева, Мариуполя и Харькова. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию при Минобороны РФ, передал ТАСС.

Россия уведомила об объявлении режима тишины на Украине и открытии гуманитарных коридоров структуры ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся ресурсы, включая СМИ, заявили в гуманитарном штабе.

Для контроля процесса эвакуации задействуют в том числе российские беспилотники. Украинскую сторону предупредили, что на этот раз все их попытки сорвать выход людей, обманув Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине РФ, бессмысленны и бесполезны.

Россия объявит режим тишины и откроет гуманитарные коридоры по просьбе, с которой к президенту РФ Владимиру Путину обратился французский коллега Эммануэль Макрон, отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о доставке более 140 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона.