Важное 21 февраля 2023, 12:55 Россия обеспечит новейшими системами по примеру ядерных сил сдерживания всю армию – президент Президент Путин: ядерные силы сдерживания новейшими системами оснащены на 90% РИА «Новости»

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Ядерные силы сдерживания оснастили новейшими системами на 90%. Важно сделать то же во всех родах войск, заявил Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Уровень оснащения ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет более 90%. Но таким уровень должен быть по всей армии», — сказал он на оглашении послания.

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Президент заявил, что укреплять армию и флот, развивать Вооруженные силы России следует с учетом боевого опыта спецоперации. Владимир Путин назвал его бесценным.

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«Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества», — сказал он.

Офицеров и сержантов, которые показали себя грамотными и решительными при проведении спецоперации, станут в приоритетном порядке выдвигать на вышестоящие должности, поручил Владимир Путин. Он сказал, что эти люди послужат мощным кадровым резервом армии и на гражданской службе, в том числе в органах власти.