Россия не вступит в гонку вооружений с США. Все уже давно достигнуто

Москва внимательно следит за разработками Вашингтона в военной сфере, но не будет втягиваться в эту потенциальную гонку. Как заявил официальный представитель президента, у России есть задел в этой области на годы вперед.

«Вместе с тем хочу напомнить слова президента Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и обеспечения паритета», — сказал Песков и уточнил, что Москва не хочет нового витка гонки вооружений (цитата по РИА «Новости»).

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Представитель президента напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был разрушен из-за создания Вашингтоном нового оружия, а этот документ имел очень большое значение для международной безопасности.

Таким образом Песков прокомментировал слова Трампа о том, что США разрабатывают такое оружие, которое никто не может себе даже представить. По его словам, часть нового вооружения публике показывать не собираются. В частности, он назвал новые подлодки гениальными и выразил надежду, что ими не надо будет пользоваться.