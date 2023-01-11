Армия 11 января 2023, 09:51 Россия не сможет обойтись мобилизационным резервом в случае крупного конфликта — депутат Генерал Картаполов допустил возможность нарастить мобилизационный резерв России РИА «Новости»

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Нынешний мобилизационный резерв справляется со своими задачами, но в случае крупного конфликта Россия не сможет обойтись только им. В беседе с РБК председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов оценил возможность нарастить количество резервистов.

«Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабного конфликта мы не сможем», — предупредил он.

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Депутат сказал, что действующая система создания мобилизационного резерва зарекомендовала себя как эффективная и отвечающая запросам государства, но все зависит от масштаба потенциального конфликта.

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Нарастить мобилизационный людской резерв Вооруженных сил России предложил член думского комитета по обороне Андрей Гурулев. Он заявил, что нужно сделать это на случай вмешательства Польши в конфликт на Украине и сдерживания НАТО. В резерв вошли отслужившие «запасники». Они заключили контракт с воинской частью и устроились работать на гражданских должностях, но обязались регулярно участвовать в военных сборах.