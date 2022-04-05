Россия не промахнулась. Минобороны показало, как сбивают перехваленный Bayraktar

Расчет тактического зенитного ракетного комплекса «Тор» великолепно уничтожает беспилотники украинских националистов, в том числе хваленые турецкие Bayraktar. Минобороны РФ показало на видео, как на Украине сбивают дроны бандеровцев.

Кадры, на которых продемонстрировано уничтожение беспилотника украинских нацистов ракетой комплекса «Тор», опубликовали в Telegram-канале ведомства. Всего за время несения боевого дежурства расчетом российского ЗРК уничтожено 20 воздушных целей, в том числе семь беспилотников Bayraktar.

О том, как комплексы «Тор» применяют для перехвата БПЛА украинских радикалов, рассказал российский военный.

«Я служу на данном комплексе, который является самым современным, самым универсальным. Готов сбивать любые летательные аппараты. Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. [Уничтожено] 11 БПЛА различного типа, семь из которых — перехваленный Bayraktar», — сказал военнослужащий.

Ранее появилось видео ночной работы российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» с ударами по бронемашинам ВСУ.