Армия 21 июля 2023, 17:54 Россия нашла способ противостоять системам HIMARS Военный аналитик Гэди: российские системы РЭБ отключили поставляемые Украине РСЗО HIMARS U.S. Department of Defense

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Россия отключила поставляемые Украине реактивные системы залпового огня HIMARS при помощи мощных систем радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил военный аналитик Франк-Штефан Гэди в интервью War Zone.

HIMARS стали для Вооруженных сил Украины почти мифическими, отметил собеседник американского сайта. Однако российская армия нашла способ противостоять этим РСЗО, сообщил Гэди.

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«Ее эшелонированная комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, похоже, оказала влияние на эффективность ракет», — сказал военный эксперт.

Он предположил, что возможностям HIMARS на Украине пришел конец. Аналогичное будущее ждет высокоточные дальнобойные системы ATACMS, так как они работают по такому же принципу, пояснил Гэди. США нужно помнить об этом при планировании поставок других высокоточных боеприпасов большой дальности на Украину, заключил аналитик.

Журнал The Economist писал, что российские подразделения РЭБ эффективно глушат GPS-сигнал западного оружия и техники, поступающих ВСУ. На разработку новых систем Западу потребуются годы.