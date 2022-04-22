«Россия нас только и кормила». Беженцы из Харьковской области поблагодарили российских военных за помощь

Российская сторона эвакуировала многодетные семьи из Харьковской области. Дети и взрослые из Изюма поблагодарили военных России за то, что те два месяца всячески им помогали. Об этом написал RT.

Дети рассказали, как попадали под снаряды.

«Снаряды прилетали в поле, возле нас», — рассказала девочка.

Она призналась, что ей было страшно. Она и другие дети поблагодарили и за то, что Россия дает им еду и оберегает.

«Два месяца, которые мы здесь находились, Россия нас только и кормила. Нам помогали ребята из армии. Потому что у нас дохода нет», — призналась одна из женщин.

По ее словам, деньги невозможно было снять. Теперь эти семьи находятся в Белгородской области в безопасности.

Ранее стало известно, что Россия доставила более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину с 20 апреля. Кроме того, жители освобожденных украинских территорий получили выплаты в размере 10 тысяч рублей.