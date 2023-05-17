Армия 17 мая 2023, 15:41 Россия начала выпускать новейшие авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик» РИА «Новости»: Россия начала серийный выпуск авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик» Пресс-служба Минобороны

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Новейшие ракеты повышенного могущества «Бронебойщик» начали серийно выпускать в России. Это мощное оружие будут применять в ходе специальной военной операции на Украине (СВО), рассказала в беседе с РИА «Новости» заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО», — поделился Кочкин.

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Этот вид ракет предназначен для нескольких видов авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.

В России начали серийный выпуск новейших типов оружия, разработанных КТРВ, в мае 2023 года. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оно будет выпущено в кратчайшие сроки. Как подчеркнул глава министерства, предприятие направляет в зону спецоперации несколько видов авиационного и морского оружия, аналогов которому нет в мире.

Украинская армия, несмотря на поставки вооружения из-за рубежа, сильно уступает России. У РФ намного больше военнослужащих, а также налажено масштабное производство оружия и боеприпасов.