Россия начала переброску миротворцев в Карабах. Видео

В Нагорный Карабах отправят российских миротворцев. Их первые подразделения уже прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный, откуда военные полетят в зону конфликта.

Миротворцев доставят в Карабах на военно-транспортных самолетах Ил-76, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Минобороны.

«Первые подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа прибыли на аэродром Ульяновск -Восточный», — уточнили в военном ведомстве.

Прибывшие военные погрузят в самолеты технику и вооружение, после чего полетят «в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта».

Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Огонь на территории конфликта должен полностью прекратиться с 10 ноября. Запланирован обмен пленными между Баку и Ереваном. Российских миротворцев разместят в Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание договора о мире историческим событием и выразил надежду на установление долгосрочного мира в регионе.