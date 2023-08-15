Важное 15 августа 2023, 10:54 Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов РИА «Новости»

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Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, поскольку Украина нарушает нормы гуманитарного права. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

Глава Минобороны назвал гуманитарной проблемой решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов. Последствия применения такого оружия для мирного населения известны, отметил Шойгу.

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Министр напомнил, что американские представители не раз называли использование подобных снарядов военным преступлением. Сегодня США и их пособники совершают это преступление на Украине, подчеркнул руководитель военного ведомства. Как и ожидалось, гуманитарные организации не осуждают эти действия, указал Шойгу.

Глава Минобороны заявил, что на вооружении российской армии тоже есть кассетные боеприпасы.

«До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались, однако это решение может быть пересмотрено», — подытожил Шойгу.