Подводный ракетоносец «Князь Владимир» — это серьезное оружие. То, что корабль поступил сегодня на вооружение ВМФ, говорит о том, что Россия модернизирует свою стратегическую триаду, в том числе и морские ядерные силы.

«Это очень серьезное оружие, оружие стратегического класса, и оно свидетельствует о том, что Россия последовательно модернизирует и обновляет свою стратегическую триаду, в том числе и морские стратегические ядерные силы», — рассказал «360» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Собеседник добавил, что три подводных ракетоносца проекта 955 уже несут боевую службу в составе ядерных сил Северного и Тихоокеанского флотов. Это подлодки «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

«И вот уже четвертая лодка, но де-факто лодка, модернизированная по проекту 955А», — добавил Коротченко.

По своим возможностям российский оборонно-промышленный комплекс, в частности объединенная судостроительная корпорация, является мировым центром компетенции в области атомного подводного судостроения. Эксперт добавил, что «Князь Владимир» вооружен 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

12 июня, в День России, на предприятии «Севмаш» в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота РФ новейшего подводного ракетоносца «Князь Владимир».