Минобороны провело утренний брифинг. На нем официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал об успехах Вооруженных сил России в зоне спецоперации. О выполненных за последние сутки задачах написали в Telegram-канале ведомства.

Одним из главных результатов ночного боевого вылета российской авиации стало уничтожение базы нацбата «Днепр». Удар нанесли «высокоточными ракетами морского базирования». Выстрелы уничтожили штаб и место базирования. В ведомстве отметили, что недавно к нацбату прибыло пополнение из иностранных наемников.

За последние сутки военная авиация РФ нанесла точные удары по 86 военных объектам противника. В основном это были опорные пункты и «районы сосредоточения украинской боевой техники». Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ.

Также Минобороны отчиталось об уничтожении украинского ЗРК С-300. Пусковые установки противника уничтожили около Старобогдановки в Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.