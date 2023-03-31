Важное 31 марта 2023, 14:37 Россия кратно увеличила производство востребованных вооружений Премьер Мишустин сообщил о принятых мерах для кратного увеличения производства вооружений РИА «Новости»

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Россия приняла все необходимые меры для кратного увеличения выпуска наиболее востребованных типов вооружений. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил сообщил глава правительства Михаил Мишустин, его слова привел ТАСС.

«Принятые меры позволяют кратно увеличить производство наиболее востребованных типов вооружений», — сказал он.

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Мишустин отметил, что потребности армии в военной технике серьезно выросли.

«Чтобы снабжать военных всем необходимым, ускоренными темпами реализуют проекты по развитию производства, на максимальном уровне задействованы заводские мощности организаций отечественного оборонно-промышленного комплекса», — добавил глава кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос обеспечения военнослужащих всем необходимым обсуждается на высоком уровне практически каждый день.