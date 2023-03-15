Армия 15 марта 2023, 17:39 Россия, Китай и Иран начали военно-морские учения в акватории Аравийского моря Минобороны России: военно-морские учения с участием Ирана и КНР начались в Аравийском море РИА «Новости»

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В акватории Аравийского моря начались трехсторонние военно-морские учения. В них принимают участие Россия, Китай и Иран, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Учения под названием «Морской пояс безопасности — 2023» стартовали 15 марта в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран.

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«Российская сторона представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ и среднего морского танкера „Кама“», — отметили в ведомстве.

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Во время первого этапа учений военные моряки трех стран на картах отработают практические действия на море, проведут инструктажи и тактические летучки.

С 16 по 17 марта они займутся формированием межнационального отряда боевых кораблей. Участники проведут совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время. Также моряки отработают условное освобождение захваченного судна, оказание помощи терпящим бедствие кораблям и другие задачи.

Северный флот проведет работы по совместным действиям с эскадренным миноносцем КНР «Нанжинг», фрегатами «Саханд» и «Джамаран», корветом «Баяндор», а также иранскими кораблями.

Совместные учения завершатся 18 марта. После этого военные моряки трех стран подведут итоги совместной работы.