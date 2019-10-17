Россия испытала все элементы ядерной триады под руководством Путина

«Проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющими сил стратегического сдерживания. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме», — сказано в заявлении Минобороны.

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В военном ведомстве отметили, что управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной.

Пуски баллистических ракет по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области провели подлодки из Баренцева и Охотского морей.

С космодрома Плесецк ракетный комплекса «Ярс» запустил межконтинентальную баллистическую ракету по камчатскому полигону Кура. Корабли Северного флота и Каспийской флотилии выпустили крылатые ракеты «Калибр» по целям на берегу. Самолеты дальней авиации Ту-95МС произвели практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Пембой в Коми и Кура.

Таким образом, во время учений «Гром-2019» были задействованы все элементы ядерной триады: наземная, морская и авиационная группировки.

Как сообщили в Минобороны, все поставленные задачи были выполнены. Ракеты попали в цели и подтвердили технические характеристики.