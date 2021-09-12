На второй день основной фазы крупных военных учений, проводимых совместно с Белоруссией, Россия использовала новые боевые роботы и тактические машины «Сармат-2». Впервые в играх «Запад-2021» участвовали боевые механизмы «Платформа-М», которые управляются дистанционно и вооружены гранатометами и пулеметом.

Как сообщило издание Al Arabiya, учения встревожили Украину и некоторые страны НАТО. Ранее президент России Владимир Путин отрицал, что игры направлены против иностранных держав, и настаивал на их разумности, учитывая возросшую активность североатлантического блока у границ страны и ее союзников.

На Украине, в Польше и Литве все равно называют столь крупные учения провокационными. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что Россия может напасть на республику в ближайшие годы.

«Скорее всего, цель России не в том, чтобы нас оккупировать — она не хочет получить контроль через оккупацию, но воспользуется нестабильностью и будет влиять через нее», — заявил он.

Маневры проводятся каждые четыре года, но в этом году они были расценены как особый сигнал о поддержке Белоруссии и ее лидера Александра Лукашенко, который подвергается остракизму со стороны Запада за подавление инакомыслия в республике.

В Минобороны России сообщила, что фейковые слухи о заболевании военнослужащих на учениях «Запад-2021» исходят от Украины. На самом деле они совершенно не соответствуют действительности.