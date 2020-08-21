Россия и Сирия провели совместные учения

По словам Кондратова, в учении приняли участие 11 кораблей и боевых катеров, подразделения связистов и водолазных специалистов, а также специалисты дымопуска. Всего в мероприятии были задействованы свыше 500 военнослужащих Сирии и России.

«В ходе учения силы действовали как на море — на воде, так и под водой, в воздухе и на суше. Учебные цели достигнуты», — добавил контр-адмирал.

По данным издания, военные отрабатывали обнаружение и противодействие диверсантам в порту Баниас, который находится на сирийском побережье.