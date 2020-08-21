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    21 августа 2020, 14:53

    Россия и Сирия провели совместные учения

    Артур Блянихов

    Начальник пункта базирования ВС РФ «Тартус» Владимир Кондратов рассказал, что Россия и Сирия завершили проведение совместного тактического учения. Контр-адмирала процитировала газета «Взгляд».

    По словам Кондратова, в учении приняли участие 11 кораблей и боевых катеров, подразделения связистов и водолазных специалистов, а также специалисты дымопуска. Всего в мероприятии были задействованы свыше 500 военнослужащих Сирии и России.

    «В ходе учения силы действовали как на море — на воде, так и под водой, в воздухе и на суше. Учебные цели достигнуты», — добавил контр-адмирал.

    По данным издания, военные отрабатывали обнаружение и противодействие диверсантам в порту Баниас, который находится на сирийском побережье.

    Новости SMI.FM