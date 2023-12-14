Армия 14 декабря 2023, 15:24 Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР Минобороны: Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Мероприятие провели в рамках реализации плана по военному сотрудничеству на 2023 год. В оборонном ведомстве добавили, что патрулирование не было направлено против третьих стран.

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Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс и стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. На всем маршруте авиационное прикрытие осуществляли самолеты Су-35с и Су-30/Цзянь 11б.

При этом на некоторых этапах маршрутов самолеты сопровождали истребители других государств, отметили в Минобороны. После завершения патрулирования все воздушные суда вернулись на аэродромы.