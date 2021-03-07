Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения в марте

Совместные учения российских и белорусских военных состоятся в марте на полигонах в Ульяновской и Минской областях. В них примут участие Воздушно-десантные войска РФ и Силы специальных операций ВС Белоруссии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В течение марта текущего года на полигоне Поливно в Ульяновской области и полигоне Осиповичский в Минской области Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь», — рассказали в военном ведомстве.

В России маневры пройдут с 9 по 20 марта. Они будут посвящены миротворческой тематике. Белорусские военные прибудут в Ульяновскую область 9 марта. Активная фаза учений пройдет с 16 по 19 марта. С нашей стороны в них примут участие 300 военных и около 100 единиц боевой техники. С белорусской — более 80 военных.

С 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский под Минском российские и белорусские десантники отработают совместные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

На этой неделе министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин на встрече в Москве договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военных.