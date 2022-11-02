Россия и Белоруссия отработали сценарии работы региональной группировки войск | 360°

Армия 02 ноября 2022, 17:43 Россия и Белоруссия отработали сценарии работы региональной группировки войск Первый замнач Генштаба ВС Белоруссии Король: коллективный Запад не стремится к миру Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Россия и Белоруссия отработали разные сценарии развертывания и применения региональной группировки войск. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король, передало агентство БелТА.

«С момента создания региональной группировки войск и сил Беларуси и России нами в ходе учений отработаны различные сценарии развертывания и применения этого оборонного компонента Союзного государства», — сказал он.

Реклама

Король уточнил, что все проводимые мероприятия сугубо оборонительные и являются реакцией на действия Запада. По его словам, проводимые западными странами модернизация военных объектов, стягивание сухопутных и морских войск, ежегодные военные учения в Европе «прямо указывают, что коллективный Запад не стремится решать вопросы мирно».

Реклама

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что боевое слаживание совместно с Россией проходит в республике с 22 октября. Создается единое оборонное пространство.