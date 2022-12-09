Армия 09 декабря 2022, 14:28 Россия и Армения утвердили план стратегического сотрудничества на 2023 год Министр обороны России Шойгу назвал Армению главным стратегическим партнером в регионе РИА «Новости»

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Армения остается главным стратегическим партнером России в Закавказье и союзником в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу по итогам встречи с коллегой из Армении Суреном Папикяном.

Переговоры прошли на заседании руководителей оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).

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«Армения — наш союзник по ОДКБ и ключевой стратегический партнер в Закавказье», — заявил Шойгу.

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Он подчеркнул, что Россия делает все для поддержания стабильности в регионе и помогает Армении повышать потенциал Вооруженных сил республики.

Глава Минобороны Армении отметил, что это уже четвертая подобная встреча в 2022 году.

«Декабрь — это всегда время для подведения итогов и осмысления планов на будущее, сегодня мы будем подписывать план на 2023 год», — отметил Папикян.

Встреча министров обороны России стран ШОС и СНГ прошла в Москве. Главной темой переговоров стала международная и региональная безопасность, а также укрепление сотрудничества.