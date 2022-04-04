Россия доставила на Украину более 8 тысяч тонн гуманитарных грузов

Со 2 марта Россия привезла на Украину более восьми тысяч тонн гуманитарных грузов и провела 750 гуманитарных акций. Только за последние сутки прошли шесть из них.

В Минобороны РФ уточнили, что на украинскую территорию доставили 8092,3 тонны гуманитарных грузов.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за минувший день мирному населению передали 250 тонн предметов первой необходимости, продуктов и лекарств.

Еще восемь гуманитарных акций провели 4 апреля, передав жителям ДНР, ЛНР и Херсонской области 489 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Из опасных районов Украины и республик Донбасса военнослужащие ВС РФ эвакуировали 16 648 человек. Из Мариуполя по гуманитарным коридорам пытаются выехать националисты, сорвав эвакуацию из города мирного населения. Под Харьковом ВСУ стали минировать дороги, чтобы не дать людям выбраться в Россию. В заложниках у неонацистов остаются более 6,5 тысячи иностранцев из 16 стран.

Российские военные предложили ВСУ и наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в сторону Запорожья.