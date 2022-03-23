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    23 марта 2022, 00:05

    Россия доставила на Украину более 4,3 тысячи тонн гуманитарной помощи

    Начальник НЦУО Мизинцев: Россия с 24 февраля провела на Украине 539 гуманитарных акций

    Александр Блинов

    Россия с начала спецоперации провела на Украине 539 гуманитарных акций и доставила 4345 тонн грузов с продовольствием, лекарствами и предметами первой необходимости. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, написало РИА «Новости».

    Россия доставила на Украину более 4,3 тысячи тонн гуманитарной помощи

    Россия ежедневно доставляет помощь в освобожденные районы, подчеркнул генерал-полковник.

    Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки на Украине и в Донбассе провели 26 гуманитарных акций. Помощь доставили в ДНР и ЛНР, а также Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую и Николаевскую области. Жителям передали 180 тонн продуктов, одежды, средств гигиены и лекарств.

    Сегодня российская сторона проводит 35 гуманитарных акций в народных республиках Донбасса, а также Киевской, Запорожской и Черниговской областях. Населению передадут 299 тонн гуманитарной помощи, включая продуктовые наборы, детское питание, медикаменты и предметы первой необходимости.

    Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС во вторник доставили более 80 тонн гуманитарной помощи жителям Купянска в Харьковской области.