Россия доставила на Украину более 4,3 тысячи тонн гуманитарной помощи

Россия с начала спецоперации провела на Украине 539 гуманитарных акций и доставила 4345 тонн грузов с продовольствием, лекарствами и предметами первой необходимости. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, написало РИА «Новости».

Россия ежедневно доставляет помощь в освобожденные районы, подчеркнул генерал-полковник.

Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки на Украине и в Донбассе провели 26 гуманитарных акций. Помощь доставили в ДНР и ЛНР, а также Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую и Николаевскую области. Жителям передали 180 тонн продуктов, одежды, средств гигиены и лекарств.

Сегодня российская сторона проводит 35 гуманитарных акций в народных республиках Донбасса, а также Киевской, Запорожской и Черниговской областях. Населению передадут 299 тонн гуманитарной помощи, включая продуктовые наборы, детское питание, медикаменты и предметы первой необходимости.

Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС во вторник доставили более 80 тонн гуманитарной помощи жителям Купянска в Харьковской области.