  • Россия досрочно поставила С-400 в Турцию

    01 ноября 2019, 14:19

    Анастасия Карпеева

    Россия досрочно завершила поставки зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в Турцию. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

    О досрочном завершении поставок С-400 объявили в Рособоронэкспорте.

    Санкции против Турции за покупку С-400 одобрили в Конгрессе США

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    «Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова „двухсотой“ серии в Индии», — цитирует гендиректора компании Александра Михеева сайт «Утро.ру».

    Ранее Конгресс США одобрил новые санкции против Турции. Причиной стала покупка Анкарой российских С-400.