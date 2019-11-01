Россия досрочно поставила С-400 в Турцию

О досрочном завершении поставок С-400 объявили в Рособоронэкспорте.

Санкции против Турции за покупку С-400 одобрили в Конгрессе США Подробнее

«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова „двухсотой“ серии в Индии», — цитирует гендиректора компании Александра Михеева сайт «Утро.ру».

Ранее Конгресс США одобрил новые санкции против Турции. Причиной стала покупка Анкарой российских С-400.