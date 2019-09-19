Россия достигла технологической независимости от других стран по 350 образцам вооружений и техники благодаря курсу на импортозамещение. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Ижевске.

«Существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ. Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-24», — цитирует «Интерфакс» главу государства.

Путин указал, что при организации и планировании импортозамещения в оборонной сфере был совершен ряд ошибок. В результате, по словам Путина, в 2018 году были сдвинуты сроки выполнения некоторых заданий из гособоронзаказа. Президент подчеркнул, что такие сбои необходимо оперативно устранять, учитывая планы по перевооружению армии и флота.

«В этой связи правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования», — сказал президент.

Президент напомнил, что курс импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе начался пять лет назад, и за это время России «действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае, по ряду значимых направлений».