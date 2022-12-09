Армия 09 декабря 2022, 15:18 Россия усилит группировку в Арктике Главком ВМФ России Евменов заявил об усилении российской арктической группировки РИА «Новости»

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Россия усиливает свою присутствие в Арктике. Северный морской путь — это национальная транспортная коммуникация. Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов в интервью телеканалу «Звезда» назвал Северный морской путь национальной транспортной коммуникацией.

По его словам, «некоторые горячие головы» с учетом внешнеполитической обстановки пытаются говорить о том, что Северный морской путь является международным.

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«Это не международный, а национальный русский путь, это фасад нашей страны», — сказал Евменов.

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Он пообещал, что Севморпуть будет хорошо защищен. Главнокомандующий ВМФ России подчеркнул, что понятие «Русская Арктика» всегда было, есть и будет.

«А чтобы оно действительно имело монолитный характер, там должны быть наши Вооруженные силы России, в частности ВМФ», — заявил Евменов.

Он добавил, что действия для усиления российской группировки в регионе уже предпринимают.

«Устанавливаем гарнизоны, создаем нормальный уровень жизни, обеспечиваем надежную защиту российских территорий в Арктике», — сказал главнокомандующий ВМФ РФ.

Командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев сообщил об активизации военной активность Соединенных Штатов и НАТО в Арктике. По его словам, блок стал вводить в практику выполнение регулярных походов боевых кораблей в Баренцевом море, написало РИА «Новости».